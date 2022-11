Arbeitslosenquote in Bremen leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist im November um 1,4 Prozent auf 37.123 gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel damit im Vergleich zum Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Stichtag für die Erhebung der Daten war der 14. November. Die in dieser Jahreszeit übliche Herbstbelebung sei momentan kaum spürbar. Dies liege an der Erfassung von Geflüchteten aus der Ukraine. Zugleich zeigten sich Betriebe vorsichtiger bei Neueinstellungen und meldeten etwas weniger freie Stellen als üblich. Die Erholung nach den Pandemie-Effekten sei aber weiter erkennbar.