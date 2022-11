Naturschutz Minister: Grünes Band an Ex-Grenze soll Weltnaturerbe werden

Wanderer laufen am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen entlang.

Die Umweltminister von Bund und Ländern unterstützen den Vorstoß für eine Bewerbung, das Grüne Band an der früheren innerdeutschen Grenze zum Unesco-Weltnaturerbe zu erklären. „Das ist ein Meilenstein“, sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Freitag nach Beratungen der Umweltministerkonferenz in Goslar.