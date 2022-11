Lies: Müssen uns aus Krise rausinvestieren

Olaf Lies (SPD), Wirtschaftsminister in Niedersachsen, steht auf einem Schiff.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat sich für mehr Investitionen ausgesprochen, um aus der Energiekrise gestärkt hervorzugehen. „Wir müssen und werden uns aus der aktuellen Krise rausinvestieren. Dann kann der Wirtschaftsstandort Niedersachsen gestärkt aus der Krisenlage hervorgehen“, sagte Lies am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Hannover am Rande der niedersächsischen Energietage.