Vogt erneuert Forderung nach mehr Geld für Raumfahrt

Kristina Vogt, Wirtschaftssenatorin in Bremen.

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hat ihre Forderung nach mehr Geld aus Deutschland für die Raumfahrt erneuert. „Wenn Deutschland seinen Anteil an den Esa-Programmen halten will, müsste Deutschland für die kommenden drei Jahre rund vier Milliarden Euro für die europäische Raumfahrt beisteuern“, sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Ministerratstagung der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) in Paris.