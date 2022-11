Bauarbeiter von Kehrmaschine erfasst und schwer verletzt

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Bissendorf im Landkreis Osnabrück von einer Kehrmaschine erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hielt sich hinter dem Fahrzeug auf, als der 62 Jahre alte Fahrer der Maschine bei Reinigungsarbeiten in der Baustelle rückwärts fuhr, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 31 Jahre alte Bauarbeiter geriet dabei unter das Fahrzeug und wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Warum es zu dem Unfall am Montagvormittag kam, war nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallgutachter.