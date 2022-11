Landesbeauftragter verurteilt Gewalt gegen Frauen

Niedersachsens Opferschutzbeauftragter hat dazu aufgerufen, keine Form von Übergriffen auf Frauen zu tolerieren, auch wenn diese nicht strafbar seien. „Egal ob physische, psychische oder sexualisierte Gewalt. Sei es auf der Straße, in den eigenen vier Wänden oder im digitalen Raum. In unserer Gesellschaft darf die Missachtung, Verletzung und Tötung von Frauen keinen Platz mehr haben“, sagte der frühere Oberstaatsanwalt Thomas Pfleiderer am Montag anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November.