Unfall mit zwei Lastern verursacht Sperrung auf A1

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lastern hat am Montagvormittag zu einer Sperrung der Autobahn 1 in Richtung Hamburg bei Sottrum in Landkreis Rotenburg geführt. Ein Laster sei aus bisher ungeklärten Umständen von hinten auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs wurde dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn befreit, der Mann kam in ein Krankenhaus. Die A1 sei aufgrund der Aufräumarbeiten zwischen den Ausfahrten Stuckenborstel und Bockel in Richtung Hamburg gesperrt worden.