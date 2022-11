Hubschrauber kalkt die Heide gegen Übersäuerung der Böden

In der Lüneburger Heide werden in den nächsten Wochen wieder die Wälder gekalkt. Damit soll der Erhalt der Bäume gesichert und die Belastung des Bodens etwa durch Schadstoffe wie saurem Regen ausgeglichen werden, wie die Niedersächsischen Landesforsten mitteilten. Am Montag sollte der Kalk per Lastwagen angeliefert werden, anschließend wird er mithilfe eines Hubschraubers über einen Zeitraum von rund vier Wochen verteilt werden. Gekalkt wird eine Waldfläche von knapp 1500 Hektar, insgesamt werden 4000 Tonnen Kalk gestreut.