Ära Umbach endet beim LSB Niedersachsen

Im Landessportbund Niedersachsen ist am Samstag die Ära von Präsident Wolf-Rüdiger Umbach zu Ende gegangen. Der 77-Jährige hatte das Amt seit 1996 inne und sich in diesem Jahr nicht noch einmal zur Wiederwahl gestellt. Zu seinem Nachfolger wählten die Delegierten in Celle den bisherigen LSB-Vizepräsidenten André Kwiatkowski. Er setzte sich mit großer Mehrheit gegen seine Mitbewerberin Dagmar Ernst durch.