Zwei Frauen auf Gehweg angefahren und schwer verletzt

Zwei Frauen sind auf einem Gehweg in Hannover von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine von ihnen schwebe nach dem Unfall am Samstagnachmittag in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zwei Autos hatten den Angaben zufolge an einem Fußgängerüberweg gewartet. Ein drittes Auto sei aufgefahren und auf den Gehweg geschleudert worden. Auf Bildern von der Unfallstelle war zu sehen, wie der Wagen vor einer Hauswand zum Stehen kam. Dessen Fahrer sei in ein Krankenhaus gekommen. Ein Hund, den die beiden Frauen mitführten, blieb unverletzt.