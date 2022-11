Gesellschaft Demo gegen trans- und queerfeindliche Gewalt in Bremen

In Bremen haben am Samstag einige hundert Menschen gegen Benachteiligung und Gewalt gegenüber Trans- und queeren Menschen protestiert. Laut den Organisatoren kamen etwa 400 Personen, der Polizei zufolge rund 350. Sie zogen von der Neustadt in die Bremer City. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte das „Bite Back Bündnis“, ein Zusammenschluss von queeren Menschen und Unterstützern.