Fahrraddieb mit gestohlenem Auto auf Diebestour

Mit einem gestohlenen Auto soll ein 52-Jähriger in der Region Hannover auf Diebestour gegangen sein. Der Mann solle in Empelde mitten am Tag ein massives Stahlkettenschloss mit einen Akku-Trennschleifer aufgeschnitten und das Pedelec in sein Auto geladen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Zeugin beobachtete den 52-Jährigen am Mittwoch und rief die Polizei. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und nahmen den Tatverdächtigen in Hannover vorläufig fest. Im Kofferraum entdeckten sie das Pedelec, Werkzeug und weitere durchtrennte Fahrradschlösser.