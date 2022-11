„Tore am Fließband“: Bittencourt schwärmt von Füllkrug

Werder Bremens Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt glaubt an viele Tore von Nationalspieler und Team-Kollege Niclas Füllkrug bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. „Er weiß, wo das Tor steht. Er schießt Tore am Fließband. Fülle ist ein Goalgetter“, sagte der Profi des Bundesligisten am Freitag. „Wenn er schon bei einer Mannschaft wie wir es sind, Tore schießt, wie soll das dann erst werden, wenn er mit Weltstars zusammenspielt.“