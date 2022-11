Keine Lockerung der Lizenzierungsauflagen für Proficlubs

Die Deutsche Fußball Liga wird die Lizenzierungsauflagen für die 36 Profivereine nicht weiter lockern. Ein entsprechender Antrag des Bundesligisten Werder Bremen hat nach dpa-Informationen auf der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag in Frankfurt am Main keine Mehrheit gefunden. Nach Informationen des „kicker“ droht Werder nun eine Strafe in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die DFL teilte dazu nichts mit.