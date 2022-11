Internet Wahlmann will mehr IT-Spezialisten gegen Hass im Netz

Niedersachsens neue Justizministerin Kathrin Wahlmann will mit mehr Personal gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen. „Dort findet eine zunehmende Verrohung statt“, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview des Bremer „Weser-Kurier“ (Donnerstag). Dadurch würden Menschen nicht nur psychisch, sondern unter Umständen auch körperlich geschädigt, wenn zur Gewalt aufgerufen werde. „Wir haben zwar schon in Göttingen die Zentralstelle gegen Hasskriminalität im Internet. Aber die möchte ich gern personell verstärken, nicht nur durch Juristinnen und Juristen, sondern insbesondere auch durch weitere IT-Spezialisten. Diese brauchen wir, um die Täter besser und schneller aufspüren zu können.“