Zuschuss für Essen an Schulen und Kitas noch dieses Jahr

Niedersachsens Landesregierung will noch in diesem Jahr damit beginnen, den angekündigten Zuschuss für das Mittagessen an Schulen und Kitas an die Kommunen auszuzahlen. Man gehe davon aus, dass das realistisch sei, weil ein „sehr direktes Ausschüttungsverfahren“ geplant sei, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Mittwoch. Demnach sollen die Kommunen rund 130 Euro pro Schul- und Kita-Kind sowie pro Azubi in überbetrieblichen Lehrstätten erhalten. Davon soll die Hälfte so eingesetzt werden, dass Familien bei den Kosten für das Mittagessen entlastet werden.