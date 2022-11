Metaller-Demos gehen weiter: „Letzte Mahnung“ an Arbeitgeber

Vor der möglicherweise entscheidenden fünften Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektrobranche haben die Beschäftigten ihre Demonstrationen und Warnstreiks fortgesetzt. Am Mittwoch nahmen laut IG Metall knapp 7000 Menschen an Kundgebungen in Hannover und Osnabrück teil. Der Bezirkschef der Gewerkschaft für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, richtete sich in der Landeshauptstadt an die Arbeitgeber: Die Aktionen in dieser Woche seien als eine „letzte Mahnung“ zu verstehen. Im Fall weiterer Verzögerungen könne es zu „flächendeckenden 24-Stunden-Warnstreiks“ und zu einer Urabstimmung über einen regulären, großen Streik kommen.

Hannover (dpa/lni). Vor der möglicherweise entscheidenden fünften Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektrobranche haben die Beschäftigten ihre Demonstrationen und Warnstreiks fortgesetzt. Am Mittwoch nahmen laut IG Metall knapp 7000 Menschen an Kundgebungen in Hannover und Osnabrück teil. Der Bezirkschef der Gewerkschaft für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, richtete sich in der Landeshauptstadt an die Arbeitgeber: Die Aktionen in dieser Woche seien als eine „letzte Mahnung“ zu verstehen. Im Fall weiterer Verzögerungen könne es zu „flächendeckenden 24-Stunden-Warnstreiks“ und zu einer Urabstimmung über einen regulären, großen Streik kommen.

In der mittlerweile zweiten Serie von Ausständen hatte es bereits am Dienstag Proteste in Salzgitter, Northeim und Aerzen bei Hameln gegeben. In Bremen im Tarifbezirk Küste kamen am Mittwoch nach Angaben der Gewerkschaft rund 2500 Metaller zur zentralen Kundgebung. Dort sprach auch IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban.

„Wir können nicht ewig Tarifgespräche führen, ohne zu Ergebnissen zu kommen“, warnte Gröger. „Es braucht schnelle Maßnahmen, die der Kostensteigerung in allen Lebensbereichen entgegenwirken.“

Die IG Metall verlangt acht Prozent mehr Geld als dauerhaft wirksame Lohnsteigerung im Kampf gegen die starke Teuerung. Die Unternehmen in Niedersachsen boten bisher mit Verweis auf den Kostendruck bei Energie und Rohstoffen eine einmalige, steuer- und abgabenfreie „Inflationsausgleichsprämie“ von 3000 Euro. Eine mögliche Erhöhung der Tabellenentgelte wurde noch nicht näher konkretisiert.

Am Donnerstag wollen IG Metall und Arbeitgeber in Baden-Württemberg wieder miteinander reden. Hinter den Kulissen laufen auch in anderen Bezirken intensive Vorgespräche - die seit Mitte September laufende Tarifrunde könnte auf eine Entscheidung zusteuern.

