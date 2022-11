Kapitän und Matrose betrunken von der Polizei erwischt

Die Wasserschutzpolizei in Bremen hat einen betrunkenen Kapitän und seinen Matrosen beim Steuern eines Bootes erwischt. Den Beamten sei das rund 80 Meter lange Binnenschiff aufgefallen, als es immer wieder von einem Liegeplatz zum nächsten fuhr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Beamten an Bord gingen, bemerkten sie bei den beiden Männern einen deutlichen Alkoholgeruch. Bei dem Kapitän ergab ein Atemalkoholtest am Dienstagnachmittag einen Wert von 1,6 Promille, bei dem Matrosen einen Wert von 0,8 Promille. Gegen beide wird nun ermittelt. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.