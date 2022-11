Weiteres Projekt zur Ermittlung von Geothermie-Potenzial

In Niedersachsen kann das nächste Geothermie-Projekt angeschoben werden. Für die Gegend Altwarmbüchener Moor nordöstlich von Hannover liegt die grundsätzliche Genehmigung vor, den Untergrund auf Erdwärmequellen zu analysieren, die sich gewerblich nutzen lassen. Wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Dienstag bekanntgab, darf die Norddeutsche Erdwärmegewinnungsgesellschaft mbH dies in Angriff nehmen.