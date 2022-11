Gericht stoppt Räumung von Totholz im Harz vorläufig

Nach mehreren Bränden in den vergangenen Monaten ist die Totholzentnahme in der Nähe des Wernigeröder Ortsteils Schierke vorerst gestoppt worden. Dies habe das Verwaltungsgericht Magdeburg angeordnet, teilte der Nationalpark Harz am Dienstag mit. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts bestätigte das auf Anfrage. Mit der vorläufigen Verfügung solle verhindert werden, dass vollendete Tatsachen geschaffen würden, sagte er.