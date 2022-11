Carport brennt nieder: Ursache unklar

Ein Carport in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist in der Nacht zum Dienstag komplett abgebrannt. Auch ein Anhänger, der darin parkte, fiel den Flammen zum Opfer, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das direkt angrenzendes Einfamilienhaus konnte dank Löscharbeiten der Feuerwehr noch vor dem Brand gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand im Ortsteil Theene kam, blieb zunächst unklar.