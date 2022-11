Kabinett Regierung informiert über Sofortprogramm in der Energiekrise

Niedersachsens Landesregierung informiert am Dienstag (13.00 Uhr) in Hannover über das angekündigte Sofortprogramm in der Energiekrise. Bei der Pressekonferenz werden Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie Kultusministerin Julia Willie Hamburg und Finanzminister Gerald Heere (beide Grüne) erwartet.