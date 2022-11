Linke kritisiert niedersächsische Landesregierung

Die niedersächsische Linke hat die rot-grüne Landesregierung kritisiert - und den Koalitionsvertrag von SPD und Grünen als „Wünsch-Dir-Was-Katalog“ bezeichnet. Bezweifelt werde, dass die neue Landesregierung umsetzen werde, was sie verspreche, teilte die Linke nach ihrem Landesparteitag in Oldenburg am Sonntag mit. Die Linke teile zudem die Kritik aus Gewerkschaften und Verbänden, wonach der Vertrag an vielen Punkten hinter den Erfordernissen für Klimaschutz, bessere Gesundheitsversorgung, gute Bildung und Entlastung der Menschen zurück bleibe.