1:1 gegen Mannheim: Spätes Gegentor verhindert Sieg

Der VfB Oldenburg hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Niedersachsen stoppten am Sonntag zwar ihre Serie von sechs Niederlagen in Folge, kassierten aber beim 1:1 (1:0) gegen Waldhof Mannheim erst zwei Minuten vor Schluss den Ausgleichstreffer. Der Aufsteiger bleibt somit im Tabellenkeller. Die Mannheimer hatten zuvor sechs Auswärtsspiele in Serie verloren.