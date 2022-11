Betrunken mit dem Auto gegen die Wand

Ein betrunkener Autofahrer hat in Bückeburg im Landkreis Schaumburg mit seinem Wagen eine Mauer gerammt. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner hörten in der Nacht einen lauten Knall - und sahen den Wagen, der die Mauer frontal gerammt hatte, ohne Beteiligung anderer. Polizisten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-Jährigen wahr, der Mann gestand und war mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Mann kam ins Krankenhaus, eine Blutprobe wurde ihm entnommen - und sein Führerschein sichergestellt.