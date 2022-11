Internationale Krippenausstellung im Emsland eröffnet

Mehr als 72 Krippen aus Privatbesitz stimmen in der Zöllnerkapelle an der niederländischen Grenze in Rütenbrock im Landkreis Emsland auf die Adventszeit und das Weihnachtsfest ein. Für die Ausstellung haben Familien aus 23 Ländern Krippen gebaut. „Wir sind durch viele Geflüchtete eine multikulturelle Gemeinde“, sagte eine Sprecherin des Fördervereins Trinitatis Kapelle am Samstag. „Wir möchten mal wieder etwas Positives stattfinden lassen.“ Vor Corona gab es die Ausstellung bereits einmal. Die Krippen sind bis zum 11. Dezember zu sehen.