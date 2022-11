Mann fährt mit Auto gegen Baum - Schwerverletzt

Ein 54-jähriger Autofahrer ist auf der Landstraße in Twist (Landkreis Emsland) gegen einen Baum gefahren dabei schwer verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen sei der Mann aus zunächst nicht bekannter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 54-Jährige sei bei dem Unfall fest in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er wurde von der Feuerwehr befreit und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Informationen zum Schaden waren zunächst nicht bekannt.