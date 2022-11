US-Comic-Autor Kinney eröffnet Oldenburger Kinderbuchmesse

Der US-Comic-Autor der erfolgreichen Buchreihe „Gregs Tagebuch“, Jeff Kinney, eröffnet heute die 48. Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum. Die Kibum steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Comics und Graphic Novels. „Eine Geschichte nicht nur mit Worten, sondern auch durch Zeichnungen zu erzählen, hat uns eine ganz neue Welt des Lesens eröffnet“, sagte Kinney vorab in einer Videobotschaft. Der Schriftsteller stellt in Oldenburg sein neues Buch „Gregs Tagebuch 17 - Voll aufgedreht“ vor.