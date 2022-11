U-Ausschuss Kindesmissbrauch: SPD fragt nach Tätern

Im Untersuchungsausschuss Kindesmissbrauch des NRW-Landtages will die SPD den Fragen möglicher weiterer Täter und eines möglichen Täternetzwerkes im Umfeld des Campingplatzes Lügde nachgehen. „Wir gehen von weiteren Tätern aus im Gesamtkomplex Lügde aufgrund der Unterlagen, die uns vorliegen“, sagte der SPD-Obmann Andreas Bialas am Freitag in Düsseldorf. Zudem stelle sich die Frage, ob der Missbrauch digital verbreitet worden sei. Die Ermittlungen hätten sich laut Aktenlage stark auf drei bereits verurteilte Hauptbeschuldigte konzentriert. Bei Zeugenvernehmungen in der kommenden Woche wolle die SPD deshalb Polizeibeamte befragen, inwieweit sie weitere mögliche Täter ins Visier genommen haben.