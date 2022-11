VfL Osnabrück übt Kritik an WM: „Nicht unser Fußball“

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat der VfL Osnabrück heftige Kritik an dem Turnier in Katar geübt. „Der VfL Osnabrück lehnt die WM in Katar ab“, heißt es in einem Schreiben, das der Drittligist am Freitag veröffentlichte. „Diese Weltmeisterschaft im Wüstenwinter ist nicht unsere WM!“