SPD-Schröder-Verfahren: Berufung wird verhandelt

Im SPD-Verfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder wird am 2. Dezember in Hannover die von mehreren Parteigliederungen beantragte Berufung verhandelt. Das teilte der zuständige SPD-Bezirk Hannover am Freitag mit.

Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, schaut in die Runde.

Hannover. Im SPD-Verfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder wird am 2. Dezember in Hannover die von mehreren Parteigliederungen beantragte Berufung verhandelt. Das teilte der zuständige SPD-Bezirk Hannover am Freitag mit.

Das Parteiordnungsverfahren, in dem als härteste Sanktion ein Ausschluss Schröders aus der SPD möglich wäre, hatten 17 Parteigliederungen wegen dessen engen Beziehungen zu Russland ins Rollen gebracht. Anfang August hatte die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover in erster Instanz entschieden, dass Schröder nicht gegen die Parteiordnung verstoßen habe. Sieben Parteigliederungen beantragten daraufhin die Berufung. Je nach Ausgang des Berufungsverfahrens könnte der Fall in dritter Instanz auch noch vor die SPD-Bundesschiedskommission kommen.

Schröder gilt als enger Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin und war über Jahre für russische Energiekonzerne aktiv. Mit Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine erklärte der Altkanzler zwar, es liege in der Verantwortung Russlands, den Krieg zu beenden. Allerdings dürften die Verbindungen zu Russland nicht komplett gekappt werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Schröder bereits im Frühjahr nahegelegt, aus der Partei auszutreten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen