Vor 50 Jahren fegte Orkantief „Quimburga“ über Niedersachsen

Hannover/Braunlage (dpa/lni). Vor 50 Jahren fegte das Orkantief „Quimburga“ über Niedersachsen und Europa. Dutzende Menschen starben und Tausende Hektar Waldfläche wurden umgeworfen. Doch es konnten auch Lehren aus dem sogenannten „Jahrhundertsturm“ gezogen werden.

Allein in Niedersachsen starben 43 Menschen durch den Orkan am 13. November 1972 oder bei den Aufräumarbeiten danach, wie die Niedersächsischen Landesforsten mitteilten. Am stärksten betroffen war in dem Bundesland das nördliche Flachland. Auf etwa 10 Prozent der niedersächsischen Waldfläche wurden Bäume entwurzelt. 16 Millionen Kubikmeter Schadholz lagen auf den Waldböden.

Als Reaktion auf den Sturm wurden erste Ansätze erarbeitet, die letztlich zum 1991 begonnenen niedersächsischen Landesprogramm zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung („Löwe+“) führten. Das sieht unter anderem den Umbau der niedersächsischen Wälder in Mischwälder mit mehr Laubbaumanteil vor. So wurden bereits nach „Quimburga“ einige Wälder wieder aufgeforstet.

Auch die Arbeitssicherheit verbesserte sich: Schutzkleidung und Helme wurden Pflicht, in der Ausbildung wird das Thema Sicherheit im Wald stärker behandelt. Um die große Menge an Holz länger haltbar zu machen, kamen erstmals sogenannte Nasslager zum Einsatz, in denen das Holz regelmäßig bewässert wird. Solche Lager werden auch heute noch genutzt, etwa im Harz wegen des vielen Totholzes durch den Borkenkäferbefall.

