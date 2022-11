Hundert Meter Rosinengebäck: Bremer Klabensaison startet

Mit einem beherzten Schnitt ins Gebäck ist am Donnerstag die traditionelle Klabensaison auf dem Bremer Marktplatz eröffnet worden. Mehr als 100 Meter Klaben haben zwei pensionierte Bäckermeister für den Startschuss gebacken - nicht als Ganzes, sondern in gut portionierten Stücken. Gegen eine Spende konnten sich Passanten den Klaben schmecken lassen. Den Erlös spendet die Bremer Bäcker-Innung an den Bürgerparkverein.