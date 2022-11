Happy End dank Zehnjährigem am Steuer

Einen Führerschein besitzt er nicht, aber vermutlich hat er einen schweren Unfall verhindert: Ein zehnjähriger Junge hat geistesgegenwärtig vom Beifahrersitz aus das Lenkrad ergriffen, als sein Großonkel am Steuer des Wagens das Bewusstsein verlor. Der Junge war am Dienstag mit seinem Verwandten auf dem Messeschnellweg in Hannover unterwegs, als der 66-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte krankheitsbedingt das Bewusstsein verloren. Der Junge erkannte die gefährliche Lage, weil der Wagen unkontrolliert auf bis zu Tempo 150 beschleunigte. Er übernahm das Steuer.