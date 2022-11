96-Trainer Leitl erfreut über Kameruns WM-Zusage für Ondoua

Hannovers Trainer Stefan Leitl hat seinem Spieler Gael Ondoua zur Nominierung in Kameruns WM-Kader gratuliert. „Ich freu mich natürlich. Aber wir freuen uns alle, das ist einfach sensationell“, sagte der 96-Coach am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor der Partie bei Holstein Kiel (Freitag 18.30/Sky). Das Thema Fußball-Weltmeisterschaft sei für den Mittelfeldspieler von Anfang an präsent und ein „großes persönliches Ziel“ gewesen. Am Donnerstag gab Kameruns Nationalverband bekannt, dass Trainer Rigobert Song den 27-Jährigen mit nach Katar nimmt.