Polizei sucht nach Raubüberfall in Wohnung nach Zeugen

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. Vier bisher unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in eine Wohnung ein, indem sie die Tür gewaltsam öffneten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die maskierten Täter stahlen Gegenstände in nicht genanntem Wert.