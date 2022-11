Knapp 109.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert

Eine Unterkunft für Geflüchtete in Niedersachsen.

Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind bis Anfang November rund 109.000 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen erfasst worden. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit und berief sich auf Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).