Geldautomat in Salzgitter gesprengt

In Salzgitter-Lebenstedt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Bankautomat gesprengt worden. Ob Bargeld aus dem gesprengten Automaten entwendet wurde, und wie genau der Automat gesprengt wurde, sei derzeit noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei Braunschweig am Donnerstagmorgen. Durch die Sprengung ist am Gebäude der Bankfiliale ein erheblicher Sachschaden entstanden, die Glasfront ist zersplittert. Gefahndet wird nach einem dunklen Auto, welches am Tatort gesichtet wurde.