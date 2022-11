Zahlen zum dritten Quartal: Energiepreise drücken auf Bilanz

Das Continental Logo hängt an der neuen Continental Zentrale in Hannover.

Bei Continental stehen heute frische Geschäftszahlen an. Der Autozulieferer und Reifenhersteller war im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich in die Verlustzone abgerutscht. Unterm Strich gab es ein Minus von knapp 251 Millionen Euro nach 545 Millionen Euro Gewinn Mitte 2021. Wie viele andere Firmen belastete etwa der Chipmangel den Dax-Konzern aus Hannover, im weiteren Verlauf wurde aber etwas Entspannung erwartet. Zuletzt drückten auch gestiegene Kosten und Abschreibungen auf die Conti-Bilanz - einerseits wegen teurerer Energie und Logistik, zum anderen aufgrund höherer Zinsen und Wertberichtigungen in Russland.