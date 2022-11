Landesregierung widerspricht Onay: Repräsentanz geschlossen

Anders als von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) dargestellt, unterhält Niedersachsen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums keine Repräsentanz mehr in der iranischen Hauptstadt Teheran. Der Vertrag sei Ende August ausgelaufen, eine Neuausschreibung sei nicht erfolgt, teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover am Mittwoch mit.