Landgericht Braunschweig Gericht kassiert Anklage in Prozess wegen Totschlags

Braunschweig (dpa/lni). Im Fall eines möglichen Totschlags in Wolfsburg muss sich nur noch einer von zwei Verdächten vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Die Anklage gegen einen der beiden Verdächtigen wurde mangels hinreichenden Tatverdachtes abgelehnt, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Der 28 Jahre alte zweite Angeklagte muss sich vom 9. Dezember an alleine für die Tat im August 2019 verantworten.

Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit dem nun nicht mehr Angeklagten, einen Menschen getötet und einen anderen verletzt zu haben. Der 28-Jährige soll den Angaben nach am 13. August 2019 die zwei Opfer in einer Wohnung aufgesucht haben, um einen der beiden mit einer Waffe einzuschüchtern. Dabei sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der der Angeklagte einem der beiden mehrfach in die Beine schoss. Das andere Opfer habe der 28-Jährige mit zwei Schüssen getötet, als dieser hinzukam.

