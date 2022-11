Hohe Strompreise und Windpark-Ausbau schieben PNE an

PNE profitiert als Projektentwickler von Windparks weiter von den hohen Strompreisen sowie der großen Nachfrage nach Erneuerbarer Energie. Der Ausbau des Windpark-Portfolios in Kombination mit den hohen Entgelten kompensierte die Mehraufwendungen für gestiegene Materialkosten, wie das Unternehmen am Mittwoch bei der Zahlenvorlage in Cuxhaven mitteilte. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, die einen operativen Gewinn (Ebitda) von 20 bis 30 Millionen Euro vorsieht. Nach neun Monaten ist das untere Ende der Spanne bereits überschritten. Konzernchef Markus Lesser verwies allerdings auf die noch fehlenden Details zur von der EU-Kommission und der Bundesregierung geplanten Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen.

Cuxhaven (dpa/lni). PNE profitiert als Projektentwickler von Windparks weiter von den hohen Strompreisen sowie der großen Nachfrage nach Erneuerbarer Energie. Der Ausbau des Windpark-Portfolios in Kombination mit den hohen Entgelten kompensierte die Mehraufwendungen für gestiegene Materialkosten, wie das Unternehmen am Mittwoch bei der Zahlenvorlage in Cuxhaven mitteilte. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, die einen operativen Gewinn (Ebitda) von 20 bis 30 Millionen Euro vorsieht. Nach neun Monaten ist das untere Ende der Spanne bereits überschritten. Konzernchef Markus Lesser verwies allerdings auf die noch fehlenden Details zur von der EU-Kommission und der Bundesregierung geplanten Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen.

Die PNE AG bietet für Windparks an Land die Entwicklung, Finanzierung, Realisierung, den Betrieb, Vertrieb und das Repowering an. Auf See entwickelt PNE die Parks nur bis zur Baureife. In den ersten neun Monaten steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 40 Prozent auf 76,7 Millionen Euro. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieben mit 21,1 Millionen Euro sogar zwei Drittel mehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen