Busse statt Bahn zwischen Osnabrück und Bramsche

Aufgrund von Wartungsarbeiten am Stellwerk und den Gleisen wird am kommenden Wochenende der Regionalzugverkehr zwischen Osnabrück und Bramsche stark eingeschränkt. Zwischen dem 11. und dem 14. November gelte für den Streckenabschnitt ein Ersatzfahrplan, teilte die Nordwestbahn in Osnabrück mit. Zwischen Osnabrück Hauptbahnhof und Bramsche fahren Busse. In Bramsche besteht wieder Anschluss an die reguläre Zugverbindung nach Wilhelmshaven. In Bramsche fahren die Busse im direkten Anschluss an die Züge aus Richtung Oldenburg.