Feuerwehr Northeim testet Bodycams bei der Feuerwehr

Die ersten Feuerwehrleute an einer Einsatzstelle müssen die Lage meist schnell beurteilen, um rechtzeitig Verstärkung anzufordern. Eine von der Polizei bekannte Technik könnte den Einsatzkräften dabei künftig unter die Arme greifen.

Northeim (dpa/lni). Die Kreisfeuerwehr Northeim hat Bodycams bei ihren Einsatzkräften getestet. Sie sollen unter anderem bei Absprachen zwischen der Leitstelle und Feuerwehrleuten, die zuerst an einer Unglücksstelle eintreffen, helfen, wie ein Sprecher sagte. Landesweit sind die Northeimer damit bisher Exoten.

Die an der Brust angebrachte Kamera übertrage über eine Mobilfunkverbindung nahezu in Echtzeit Bilder von der Einsatzstelle, erklärte der Sprecher. Aus Sicht der Northeimer Feuerwehr gibt es dafür verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Neben der Abstimmung mit der Leitstelle für mögliche Verstärkung bei Einsätzen könne die Kamera auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehrleuten und der Einsatzleitung verbessern. Entscheidungen könnten so beschleunigt werden.

In einer mehrmonatigen Testphase erprobten die Feuerwehrleute das System, das bisher vor allem von der Polizei bekannt ist. „Die Testphase verlief ausgesprochen gut“, sagte ein Sprecher. Es habe wenige Probleme bei der Datenübertragung gegeben.

Bisher wurden die Kameras nur bei Übungen genutzt - etwa für Brände in einer Kirche oder einer Industriehalle, einen Gefahrgutunfall oder eine Personensuche. Denn: Zunächst müsse rechtlich geklärt werden, in welchen Situationen die Kameras eingesetzt werden dürfen. Anders als bei der Polizei gehe es nicht darum, Videos für die spätere Auswertung aufzuzeichnen, sondern Livebilder zu übertragen. Ein ähnliches System erproben zurzeit einige südniedersächsische Landkreise für Notärzte.

In anderen Kreisen und Städten in Niedersachsen spielen Bodycams bei der Feuerwehr keine Rolle. Dem Innenministerium in Hannover sind keine vergleichbaren Fälle bekannt. Die Verwendung von Bodycams bei Einsätzen der Feuerwehr sei bisher nicht im Fokus des Innenministeriums, teilte ein Sprecher zudem mit. „Der Nutzen zum Einsatz derartiger Bodycams drängt sich für Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungseinsätze derzeit auch nicht auf.“

