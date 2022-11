Reh springt auf Fahrbahn: Motorradfahrer stirbt

Nachdem ein Reh auf die Fahrbahn der B444 im Landkreis Peine gesprungen ist, hat ein 61-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Motorradfahrer am Dienstagabend zwischen Edemissen und Stederdorf mit dem Wildtier, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Wagen zusammen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Der 76 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.