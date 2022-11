Wolfsburgs Sportdirektor: Kruse-Lösung im Winter

Mit der Personalie Max Kruse will sich der VfL Wolfsburg intensiver wieder mit dem Beginn der Wechselperiode im neuen Jahr beschäftigen. „Wir haben noch anderthalb Monate bis zum 1.1., wo sich offiziell das Transferfenster auch öffnet. Von daher haben wir klar gesagt: Fokus für uns als Club ist erstmal auf der Saison, auf den Spielen“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer am Dienstag vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund beim Sender Sky.