Onay: Niedersächsische Repräsentanz in Teheran überdenken

Niedersachsen hatte große Hoffnungen in den Ausbau der Handelsbeziehungen mit dem Iran gesetzt - und selbst eine Repräsentanz in Teheran eröffnet: Doch angesichts der seit Wochen dauernden Proteste im Iran hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay die neue niedersächsische Landesregierung aufgerufen, die Einrichtung zu überdenken. Das sei sein „Appell an die Landesregierung“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach einem Besuch einer Gruppe junger iranischer Aktivistinnen im Rathaus. „Ich glaube, dass das Büro das Regime stützt“, mahnte er. Dies sei ein „fatales Signal“.