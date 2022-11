Landespolitik AfD will Erweiterung des Landtagspräsidiums verhindern

Die AfD-Fraktion will die geplante Erweiterung des Landtagspräsidiums verhindern. Mit einem Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung will die Fraktion erreichen, dass die Zahl der Vizepräsidenten auf maximal vier beschränkt werden soll, wie die AfD am Dienstag mitteilte.