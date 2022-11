Millionenschaden bei Hallenbrand: Feuerwehrmann verletzt

Ein Brand in einer Gewerbehalle in Meppen hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr und Schäden in Millionenhöhe verursacht. Weit über 100 Kräfte aus Meppen und verschiedenen Nachbarstädten eilten am Abend zur Einsatzstelle, wie ein Sprecher der Feuerwehr im Emsland sagte. Die Löscharbeiten hielten am frühen Morgen weiter an. Ein Feuerwehrmann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.