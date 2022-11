Notfälle Stromausfall in Kinderkrankenhaus in Hannover

In einem Kinderkrankenhaus in Hannover ist am Montag der Strom ausgefallen. Ursache war nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin ein Feuer in einem Trafohäuschen am späten Nachmittag. Am Abend konnte ein Teil des Krankenhauses wieder regulär mit Strom versorgt werden. Andere Bereiche seien über Notstromaggregate und Leitungen der Feuerwehr versorgt worden, hieß es.